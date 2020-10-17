4 sendrom birleşince Kovid-19 aylarca atlatılamıyor

Araştırmacıların iddiasına göre 7 aydan sonra hala koronavirüs semptomları deneyimleyen kişiler, viral yorgunluk sendromu, yoğun bakım sonrası sendromu, kalıcı organ hasarı ve uzun erimli Covid-19 sendromunu aynı anda yaşıyor olabilir.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Covid-19’a karşı göre dayanıklı olan kişilerin de uzun verimli belirtiler göstermesi mümkün.

Söz konusu belirtiler arasında nefes darlığı, kronik yorgunluk, “beyin sisi”, kalıcı organ hasarı, kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor.

Derlemenin yazarı Dr.Elaine Maxwell'e göre bazı hastalar, vücudun sadece bir kısmını bir süreliğine etkileyen belirtiler gösterebiliyor.