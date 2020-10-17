  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 4 sendrom birleşince Kovid-19 aylarca atlatılamıyor
Sağlık

4 sendrom birleşince Kovid-19 aylarca atlatılamıyor

Yapılan yeni araştırmada, Covid-19’un uzun sürmesinin sebebi vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:38:00 -
4 sendrom birleşince Kovid-19 aylarca atlatılamıyor

Araştırmacıların iddiasına göre 7 aydan sonra hala koronavirüs semptomları deneyimleyen kişiler, viral yorgunluk sendromu, yoğun bakım sonrası sendromu, kalıcı organ hasarı ve uzun erimli Covid-19 sendromunu aynı anda yaşıyor olabilir.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Covid-19’a karşı göre dayanıklı olan kişilerin de uzun verimli belirtiler göstermesi mümkün.

Söz konusu belirtiler arasında nefes darlığı, kronik yorgunluk, “beyin sisi”, kalıcı organ hasarı, kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor.

Derlemenin yazarı Dr.Elaine Maxwell'e göre bazı hastalar, vücudun sadece bir kısmını bir süreliğine etkileyen belirtiler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı
Dünya

İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?" şeklindeki soruya "Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz ..
İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor
Gündem

İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor

Düzenlediği kalleş saldırılarla sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbay..
Türkiye ve Azerbaycan arasında yüksek askeri temas
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan arasında yüksek askeri temas

Ermenistan'ın kalleş saldırıları sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay