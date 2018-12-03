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4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!

Hakkari Çukurca'da, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu'na katılan ve 4 arkadaşını şehit veren 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:11
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 15 Ekim 2017’de başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu’nun 8 günlük bölümüne katılıp 4 arkadaşını şehit veren 48 uzman çavuş hakkında “emre itaatsizlik” suçundan dava açtı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından hazırlanan iddianamede, uzman çavuşlara operasyonun 9. gününde kendilerine yeniden verilen “operasyona çıkmaları” emrine uymadıkları suçlaması yapıldı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre uzman çavuşlar ise savunmalarında operasyonun planlanmadan yapıldığını ileri sürerek, “4 arkadaşımızı şehit vermemiz ve operasyondan yorgun dönmemiz nedeniyle moral ve motivasyonumuz bozuktu” savunmasını yaptı.

İfadeleri ortaya çıktı

Ulaşılan soruşturma dosyasında yer alan askerlerin ifadeleri, olayın boyutunu gün yüzüne çıkardı. İddianameye göre, Bolu 2. Komando Tugayı’na bağlı birlikler, operasyon için Çukurca’ya sevk edildi. Operasyonun 8 günlük bölümüne, haklarında dava açılan 48 asker de katıldı. Bu sürede 4 şehit, 6 yaralı veren Bolu 2. Komando Tugayı’na bağlı askerler, daha sonra ana üs bölgesine döndü. Yeniden “operasyon olabilir” şeklinde emir gelince askerler “hem fiziken hem ruhen yorgun olduklarını, ayrıca 4 şehit vermiş olmaları nedeniyle de morallerinin bozuk olduğunu” söyledi.

Tamamı istifa etti

Göreve çıkmaları yönünde komutanları tarafından baskı yapılan ve hakarete uğradıklarını iddia eden bölükteki görevli askerlerin tamamı istifa ettiklerini söyledi. Bunun üzerine Bolu Komando Tugay Komutanı birliğe gelerek, “istifa kararını geri almaları halinde haklarında hiçbir soruşturma başlatılmayacağı” sözünü verdi. 48 uzman çavuştan 18’i, bunun üzerine istifaden vazgeçti. 30 uzman çavuş ise istifa kararında direndi.

'Planlama yapılmadı' iddiası

Dosyaya giren bir uzman çavuşun savunması, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ciddi ihmal iddiasını gündeme getirdi. 12 Ekim 2017’de iç güvenlik harekâtı bölgesine giderken yaşadıkları kaza sonucunda bir arkadaşlarını şehit verdiklerini ifade eden uzman çavuş, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ise şunları anlattı:

“Birinci Komanda Taburu unsurları 15 Ekim 2015 tarihinde tır, kamyon, indirme işlemini yapmış, aynı gün depolarını kurmuş ve gecesinde operasyon faaliyetlerine başlamıştır. Operasyona dinlenmeden, istiharet etmeden ve ayrıntılı bir plan yapmadan çıkan birliğimiz operasyonda şehit ve yaralı vermiştir. Ayrıntılı planlama yapılmamıştır. Operasyon emniyet tedbirlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. Operasyon esnasında 4 arkadaşımız şehit 6 arkadaşımızı yaralı vermemiz bizi psikolojik anlamda etkilemiştir.”

Helikopter boş döndü

Operasyonu icra edilirken 1800 rakımlı tepede 8 gün boyunca konuşlandıklarını anlatan uzman, savunmasında yürüyemeyecek derecede olan personelin komutanın hakaretine uğradığı, yıpranan personelin gelen helikoptere bindirilmediği belirtildi.

'O tarihte izinliydik'

Uzman çavuş, savunmasında, katılmadıkları operasyon emrinin kendilerine yazılı olarak verilmemesine, komutanlarının kendilerine verdikleri izin belgesinde 24-26 Ekim tarihlerinde izinli olduklarına da dikkat çekti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:11
  1. Bolu Komando Tugay Komutanı
  2. Uzman çavuşlar
  3. 48 Uzman Çavuşa dava açıldı
  4. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu
  5. Emre itaatsizlik

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  • şenay doğan şenay doğan 50 dk önce
    biz müslümanız kafirlere benzemeyeceğiz iman edeceğiz ali imran 156 72 müminun 115 ile imanımızı tazeleyip allaha bu hal üzere kavuşacağız inşallah değil mi onlar hakkında hükmedeceklere fakirliğin hüküm sürdüğü zamanlarda hırsızlıığın cezasını erteleme suretiyle yürürlükten kaldıran hz ömeri hatırlatmak isterim
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    takdir edersiniz ki askerlikten hiç anlamam ecel allahın ezelde takdir ettiği ve ondan başka hiç kimsenin bozup değiştiremeyeceği bir hüküm bir süreçtir şartlar mükemmel olsa o askerler yine ölecekti belki sebep kalp krizi olacaktı ama sonuç değişmeyecekti
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    takdir edersiniz ki askerlikten hiç anlamam ecel allahın ezelde takdir ettiği ve ondan başka hiç kimsenin bozup değiştiremeyeceği bir hüküm bir süreçtir şartlar mükemmel olsa o askerler yine ölecekti belki sebep kalp krizi olacaktı ama sonuç değişmeyecekti
  • YasarYasar1 sa önce
    Sizde bir cumhuriyetin yazdığı haberleri yalanlıyorsunuz. Sonra onların yazdığı haberleri paylaşıyorsunuz
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