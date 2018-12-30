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4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu başladı

4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu Ordu'dan başladı.

30 Aralık 2018 Pazar 11:37
4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu başladı

Daha önce 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen etkinlik öncesi Atilla Bisiklet Takımı'nda yer alan 12 sporcu, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Hazırlıklarını burada tamamlayan bisikletli grup, daha sonra Ordu-Trabzon etabı için yola çıktı.

Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce düzenledikleri etkinliklere İstanbul'dan başlayarak Kars'a ulaştıklarını belirterek, sponsorları AKSA'nın isteği üzerine bu kez Ordu'dan start aldıklarını söyledi.

Amaçlarının Sarıkamış şehitleri adına farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Atay, "Sarıkamış şehitleri için bir nebze katkımız olduysa bundan minnettar oluruz." dedi.

Atay, organizasyonda 12 sporcu ve 5 lojistik yardımcı bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Toplam 17 kişilik ekiple yola çıktık. İlk etap Ordu-Trabzon, 2. etabımız Trabzon-Rize, 3. etabımız Rize-Hopa, 4. etabımız Hopa-Artvin, 5. etabımız Artvin-Ardahan, 6. etabımız Ardahan-Kars ve 7. etabımız Kars-Sarıkamış olmak üzere turumuz 7 etaptan oluşuyor."

4 Ocak'ta Kars'a girmeyi planladıklarını anlatan Atay, 5 Ocak'ta ise resmi törenlere katılacaklarını belirterek, etaplarda topladıkları toprakları Sarıkamış'taki şehitliğe bırakacaklarını bildirdi.

Atay, günde ortalama 110 kilometre yol katederek toplamda 650 kilometrelik parkur geçeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte yer alan bisikletçilerden Feyman Tekin ise böylesine anlamlı bir organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, 2009'da başladıkları bu organizasyonla farkındalık oluşturduklarına inandığını kaydetti.

Ahmet Kanan da böylesine önemli bir etkinlik için yola çıktığı için gururlu olduğunu vurgulayarak, imkanı olan herkesi Sarıkamış anma etkinliklerine beklediklerini ifade etti.

Hüseyin Alıcı, şehitlerin çektikleri acıları bir nebze olsun anlayabilmek için bu etkinliğin düzenlendiğini dile getirerek, kendilerine bu süreçte destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından ilk etabın startı verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:37
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Kars
  5. İstanbul
  6. Artvin
  7. Atilla Bisiklet Takımı
  8. Ordu
  9. Sarıkamış Şehitleri
  10. Sarıkamış Şehitleri Anma Bisiklet Turu

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