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Ekonomi ‘4. Sanayi Devrimini sıçrama tahtası olarak görüyoruz’
Ekonomi

‘4. Sanayi Devrimini sıçrama tahtası olarak görüyoruz’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4’üncü Sanayi Devrimi ve onun yapay zeka gibi bileşenlerini bir sıçrama tahtası olarak gördüklerini belirterek, “Köklü bir planla gençlerimizi yapay zekanın ihtiyaç duyduğu ve ortaya çıkaracağı yeni sektörlere yönlendirmeyi istiyoruz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:44:00 -
‘4. Sanayi Devrimini sıçrama tahtası olarak görüyoruz’

Bakan Varank, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin Oluşturulması Oturumu”nda, Türkiye’nin yapay zeka perspektifini anlattı. Yapay zekanın son 10 yılda 4’üncü Sanayi Devrimi’ni yönlendirdiğine işaret eden Varank, bunun hizmetlerin işletmeler tarafından üretilişini, hükümetler tarafından sunuluşunu ve bireyler tarafından tüketimini yapısal olarak değiştirdiğini söyledi. Varank, her yeni sanayi devriminin yeni fırsatlar oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Mevcut teknolojilerde geride kalan ülkeler, yeni teknolojilere yatırım yaparak seviye atlayabilir. Türkiye olarak, 4’üncü Sanayi Devrimi’ni ve onun yapay zeka gibi bileşenlerini bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla öncelikle kamu sektöründe gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturduk. Yapay zeka dahil kritik teknolojilerde işletmelerin ve insan kaynaklarının gelişimini desteklemek için Bakanlığımız bünyesinde yeni bir Genel Müdürlük kurduk. Yapay zekayla ilgili girişimleri etkin bir şekilde koordine etmek için TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsünü, güvenli ve kaliteli veri paylaşımını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığını kurduk.”

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