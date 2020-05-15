4 saatlik haklarını dezenfektan üretimi için kullandılar

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftalar sonra evlerinden dışarıya çıkan 15-20 yaş arası genç öğrencilerin ilk işi dezenfektan üretmek oldu.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı öğretmenleri, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektan üretimi için gönüllü olarak üretim yapıyor. Evleri üretim atölyesine yakın olan ve kimya bölümünde eğitim gören lise öğrencileri de öğretmenlerine destek amaçlı 4 saatlik dışarı çıkma haklarını dezenfektan üreterek kullandı. Günlük 10 ton dezenfektan üretim kapasitesine sahip atölyede saat 11.00’da mesaiye başlayan öğrenciler, 15.00’e kadar dezenfektan üretimini sürdürdü. Burada üretilen dezenfektanların, 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda da kullanılması planlanıyor. Üretilen dezenfektanlar birçok bakteri ve virüse karşı etkili ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmuyor. Atölyede sıvı sabun, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi 11 çeşit temizlik malzemesi üretimi de yapılıyor.

"Öğrencilerimiz özellikle buraya akın ettiler"

Öğrencilerin pandemi sürecine katkı sağlamak istediklerini belirten Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, "Bilim Kurulu kararları doğrultusunda 20 yaş altı öğrencilerimiz de dahil olmak üzere bir sokağa çıkma yasağı geldi. Bugünkü bu 4 saatlik serbestliğin esnasında yürüme mesafesinde evlerinde bulunan öğrencilerimiz özellikle buraya akın ettiler. Bu pandemi sürecinde üretime katkı sağlamak öğretmenlerine yardımcı olmak adına. Malumunuz LGS yaklaşmakta ve biz LGS’de okullarımız da dezenfektan kullanımı olacağı için şu an el dezenfektanı ve yüzey dezenfektanına ağırlık vermiş bulunmaktayız. Çocuklarımız buraya akın edip geldi. Hatta köylerdeki çocuklarımızdan şöyle bir talep aldık; ’yani imkan olur mu? Biz de gelebilir miyiz?’ gibi ama yürüme mesafesi dışına çıkacakları için biz buna müsaade etmedik. Bu bizi mutlu etti. Öğrencilerimizin meslek liselerinde atölyelerine sahip çıkma aşkı bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu.

"Ufak da olsun bir katkı yapalım istedik"

Kimya Bölümü 10. sınıf öğrencisi Mehmet Kartalcı da, "Ülkemizin devletimizin bu zor günlerinde bizim de payımız olsun istedik. Ufak da olsun bir katkı yapalım istedik. Buraya geldik öğretmenlerimize yardım ediyoruz. Hocalarımız burada üretim yapıyorlar. Biz de o yüzden yardım ediyorduk onlara. 20 yaş altı kısıtlaması geldiği için bilim kurulunun kararlarına uymak zorunda olduğumuz için de evimizde bir müddet bekledik. Bugün de kısıtlamaya ara verildiği için hocalarımıza yardım etmek istedik" ifadelerini kullandı.