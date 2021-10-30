  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 4 PKK'lı inlerinden böyle çıkarıldı! Görüntüler son dakika yayınlandı
Gündem

4 PKK'lı inlerinden böyle çıkarıldı! Görüntüler son dakika yayınlandı

Irak'ın kuzeyinde 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Mağaradaki 4 teröristin silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar, kameralarca kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 11:04:00 - 2021-10-30 11:34:58

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi
Gündem

Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi

Geçmiş seçimlerde AK Parti oylarını olduğundan fazla gösteren Mehmet Pösteki'nin sahibi olduğu ORC, CHP ile çalışmaya başladıktan sonra tam ..
Herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti belli oldu
Gündem

Herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti belli oldu

2007 yılında Adana'da doğan, daha sonraki süreçte de çeşitli illerimizde görülen "yılan bebek" vakaları bir dönem Türkiye'nin gündemine otur..
Biden ve Macron'dan tarihi itiraf: Beceriksizce davrandık
Dünya

Biden ve Macron'dan tarihi itiraf: Beceriksizce davrandık

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile denizaltı krizinden sonra gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşmede, “Avustral..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay