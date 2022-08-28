4 penaltı kararı verilen maçta kazanan çıkmadı!
1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.
Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında sahasında İzmir temsilcisi Altınordu ile karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maç Hakan Bilgiç ve Ahmet İlhan'ın penaltıdan karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip 77. dakikada Balde ve 90'da Bregu ile toplam 2 penaltı vuruşundan sonuç alamadı.
Konuk İzmir temsilcisi Altınordu'da ise 90+7'nci dakikada Ahmet İlhan Özek penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 4'e, Altınordu ise 2'ye yükseltti.
Boluspor: 1 - Altınordu: 1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Gökhan Alsan), Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, İbrahima Balde (Dk. 86 Ozan Papaker), Furkan Demir (Dk. 63 Burak Asan), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 72 Bregu)
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Muzaffer Kocaer (Dk. 66 Metehan Yılmaz), Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Ali Dere (Dk. 81 Yusuf Esendemir), Safa Kınalı (Dk. 81 Emircan Gürlük), Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 58 Şeref Özcan), Erdi Dikmen
Goller: Dk. 36 Hakan Bilgiç (Boluspor), Dk. 85 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 74 Gökhan Karadeniz (Boluspor), Dk. 83 Rıdvan Koçak, Dk. 89 Muzaffer Kocaer (Altınordu)