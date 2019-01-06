4 Pakistan savaş gemisi İran sularında!

Pakistan Donanması’ndan bir filonun, komşu İran’la "dost ve dayanışma içerisinde olduklarını" göstermek amacıyla, 6-9 Ocak tarihleri arasında İran’ın güney kıyılarında yer alan Bender Abbas limanı açıklarına demirleyeceği duyuruldu.

4 savaş gemisi İran sularında

Pakistan’ın Tahran Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Amiral Muhammed Selim’in komutanlığındaki bu filonun Pakistan Donanması’na ait 4 savaş gemisinden oluştuğunu açıkladı.

IRNA'nın haberine göre, Pakistan savaş gemilerinin İran açıklarında bulunmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefi taşıdığını kaydeden Büyükeçilik, İran ve Pakistan’ın deniz kuvvetleri ve bölgesel suların güvenliğinin arttırılması konusunda işbirliğini arttıracaklarını ifade etti.

İran ve Pakistan dayanışması

İran ve Pakistan, deniz kuvvetleri sahasında geniş ve düzenli bir işbirliği içerisinde. İki ülkenin savaş gemileri ve filoları her yıl düzenli ve karşılıklı olarak açık limanlarına demirliyor.

Ekim 2018’de de, İran Ordusu Donanması’ndan bir filo, "dostluk ve iyi niyet mesajıyla" Pakistan’ın Karaçi limanına demirlemişti.