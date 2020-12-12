4 Ocak tarihinde okulların açılıp açılmayacağı aileler ve öğrenciler tarafından gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milil Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitimle ilgiil merak edilen soruları yanıtladı.

4 Ocak'ta okullar açılacak mı?

MEB'da okullarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim 4 ocakta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullardaki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.