4 Ocak Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak amacıyla, yılbaşı ve hafta sonunu kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, yasağa ilişkin tüm detaylar açıklanmıştı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının hangi gün biteceğini merak ediyor. 4 Ocak Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yanıtı...
81 ilde yaşayan yurttaşlar Sokağa çıkma yasağı (4 günlük yılbaşı için) saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor? diye soruyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?
4 Ocak Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak.