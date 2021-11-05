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Ekonomi 4 milyon 834 bin kişi kamuda çalışıyor
Ekonomi

4 milyon 834 bin kişi kamuda çalışıyor

Kamuda, memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerinden olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:43:00 -
4 milyon 834 bin kişi kamuda çalışıyor

Türkiye’de toplam istihdam 28 milyon 600 bin civarında bulunuyor. Bu rakam içerisinde kamu, yaklaşık yüzde 17’lik paya sahip. Haziran 2021 itibarıyla kamu, 2 milyon 960 bin 924’ü memur, 529 bin 37’si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220’si işçi, 107 bin 27’si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vs) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personele istihdam sağlıyor.

Memur statüsündekilerin yaklaşık 2.5 milyonu bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda istihdam ediliyor.

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