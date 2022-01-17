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Yerel 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi
Yerel

4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, bir fabrikada kaçak üretilen 4 milyon 720 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 10:30:00 -
4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lisanslı makaron fabrikasına, bandrolsüz üretimle haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçak üretildiği gerekçesiyle 4 milyon 720 bin makaron ve 1800 kilogram tütüne el koydu, fabrika sahibi S.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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