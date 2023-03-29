4 kişiyi öldüren muhtardan şok açıklama! 'Olay öncesi vücuduma bir güç...'

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer getirilirken müşteki Arzu Onat ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki celsede mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahmet Salih Belginer'in, 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

“KENDİSİ KARICANYI DAHİ İNCİTMEZ”

Kararın açıklandığı duruşmada söz alan avukat Kadir Kartal, 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan müvekkilinin karıncayı dahi incitmeyen bir insan olduğunu söyledi. Kartal'ın tutanakta yer alan savunması şöyle:

“Müvekkil sanık muhtar olarak görev yapmakta ve ruhsatlı silahı bulunmaktadır. Kendisi karıncayı dahi incitmeyen bir insandır. Ancak, 2008 yılında başlayan ve olay tarihine kadar geçen süre içerisinde bin 200 dönümlük bir arazinin bölüşülmesinden kaynaklı ve haksızlıklara maruz kalmış, böyle bir ortamda yaşamış, taraflar arasındaki dava süreci neticesinde uzlaşmak amacıyla yapılan davet üzerine olay mahalline gitmiş ve burada iken kendisine yönelik hakaret ve saldırgan tavır sergileyen maktul Haluk'un eylemleri neticesi cinnet geçirerek, kendisinin hal ve hareketlerini yönetemeyecek bir durumda iken hedef gözetmeksizin hareket etmiştir.

"OLAY ÖNCESİ VÜCUDUMA BİR GÜÇ GİRDİ"

Tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer son savunmasında, "Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Benim üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Belginer'i, Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve Ahmet Nuri Onat'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Ahmet Salih Belginer'in, Arzu Onat'ı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ahmet Salih Belginer'in 4 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken Arzu Onat'a karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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