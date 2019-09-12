0553 313 94 23

4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

Merdivenden düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Selda Çağlak’ın organları 4 kişiyi hayata bağlayacak.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:29
4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

Merdivenden düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Selda Çağlak’ın organları 4 kişiyi hayata bağlayacak.


Bor İlçesi Kemerhisar beldesinde evlerinin merdiveninden düşerek ağır yaralanan Selda Çağlak, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda hayata tutunamayan genç kadın hayatını kaybetti. Ailesi ise genç kadının organlarının bağışlanmasını istedi. Niğde’de gerçekleşen Kalp Hava Ambulansı ile Ankara’ya, 2 böbrek Adana’ya karaciğer ise Gaziantep illerinde nakil bekleyen hastalara hava ambulansı ile gönderildi.


sonucu hayata veda eden bir hastanın ailesinin organlarını bağışlaması üzerine Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan donör operasyonu gerçekleştirildi. Kadavradan kalbi, böbrekleri ve karaciğeri alınarak ülkenin çeşitli yerlerinde organ bağışı bekleyen 4 hastaya gönderildi.


Yapılan Organ nakli İle ilgilibilgi veren ve özellikle Organbağışına dikkat çeken Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, “Türkiye çok sayıda kalp, böbrek, karaciğer ve kornea bekleyen hastalarımız buluyor ve yine bunların büyük bir çoğunluğu çocuklardan oluşmaktadır. Bugün çok önemli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz, travma sonucu 40 yaşlarında vefat eden hastamıza rahmet ve ailesine sabırlar diliyoruz. Ayrıca anlayışları için ve duyarlı davranışları içinde ailesine ayrıca teşekkür ediyoruz. Vefat eden hastamızdan kalp, bir karaciğer bekleyen hastamız ve 2 böbrek bekleyen hastamız şifa bulacak. Bundan sonra bu farkındalığın inşallah daha da artacağını ümit ediyoruz. Ülkemizde canlı nakil sayısı oldukça fazla ancak kadavra bağışı bir o kadar az sayıda, bu nedenle farkındalık oluşturup ülkemizde sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmak en büyük hedefimizdir” dedi.


Onların ocağı sönmesin


Organ nakli için aile arasında karar aldıklarını belirten Kuzeni Makbule Ateş, ‘‘Bizim acımız çok büyük. Umut bekleyenlere bizde umut olmak için organlarını bağışlamak istedik. Biz kaybettik ama 4 kişiye organları gidecekmiş. Onların ocağı sönmesin, ocağı yansın. Bizim ocağımız söndü onların yansın istedik. Bu yüzden organlarını bağışladık’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    1. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    2. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    3. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    4. Meteorolojiden Bursa için fırtına..
    5. Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda..
    6. Amasya’da 66. pancar alım kampanyası..
    7. Düzce Belediyesinden sokağa atmayın..
    8. Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara..
    9. Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az..
    10. Merkez Bankası rezervleri 101 milyar..
    11. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
    12. Büyükelçilerin ataması yapıldı
    13. Ataşehir’de dev kazanlarda hazırlanan..
    14. Dünya Ralli şampiyonası ‘Uçak Göz’ün..
    15. Yaşlı adamın organları 3 kişiye umut..
    16. İBB İndirimli kartların kapsamı..
    17. "Çocuklarımızı geri istiyoruz"
    18. Clijsters 2020'de kortlara dönüyor
    19. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    20. Aksaray'da ‘Duman-7' operasyonu!
    21. GÜNCELLEME - Tuzla'da amonyak gazı..
    22. Karabük'te terör örgütü DEAŞ operasyonu
    23. Konya’da otomobille hafif ticari araç..
    24. "İçinde bir takımın olmadığı birlik..
    25. 12 Eylül’de muhtarlık yapan Süleyman..
    26. GGC’DEN Malkoç’a rapor
    27. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
    28. Blue Panda teknesi Türkiye'ye ulaştı
    29. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    30. Zeydan Karalar yetkili yetkisiz
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı