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Gündem 4 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı! Tır şoförü dehşet anlarını anlattı
Gündem

4 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı! Tır şoförü dehşet anlarını anlattı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tırın 22 aracı biçtiği kaza sonucunda 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Feci kaza sonrası gözaltına alınan tır şoförü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 14:34:00 -
4 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı! Tır şoförü dehşet anlarını anlattı

Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde Faruk E. yönetimindeki tır, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen tır, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

"Selektör yakarak, kornaya bastım"

Kazanın ardından tır şoförü Faruk E. gözaltına alındı. Kedi kumu taşıyan sürücü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım" dediği belirtildi.

Faruk E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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