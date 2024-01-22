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Yerel 4 kilo met ele geçirildi
Yerel

4 kilo met ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-01-22 09:26:00 -
4 kilo met ele geçirildi

Van’da 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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