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Spor 4. kez Galatasaray'a gelecek!
Spor

4. kez Galatasaray'a gelecek!

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi gözüküyor. Üç kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Onyekuru'nun, yeniden eski takımının formasını giyme ihtimali yüksek görünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 13:09:00 -
4. kez Galatasaray'a gelecek!

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi gözüküyor. Üç kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Onyekuru'nun, yeniden eski takımının formasını giyme ihtimali yüksek görünüyor.

Olympiakos ile yolları ayırmaya hazırlanan Onyekuru da yeniden Galatasaray'da oynamak istiyor. Yönetim, Olympiakos'a genç kanat oyuncusu için satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifinde bulundu.

Genç oyuncunun, Yunan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunan cephesi ise Onyekuru'nun yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor.

Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray'da farklı bir performans sergileyen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.

 

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