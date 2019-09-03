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4 katlı bina sarmaşıkla kaplanınca bir anda ilgi odağı haline geldi

Giresun’un Görele ilçesinde 4 katlı sıradan bir bina sarmaşıkla kaplanınca ilgi odağı oldu.

03 Eylül 2019 Salı 10:41
4 katlı bina sarmaşıkla kaplanınca bir anda ilgi odağı haline geldi

Giresun’un Görele ilçesinde 4 katlı sıradan bir bina sarmaşıkla kaplanınca ilgi odağı oldu. Sarmaşıklı binayı görenler önünde fotoğraf çektirmeden geçmiyor.


Giresun’un Görele ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce dikilen sarmaşık, apartmanın camları hariç her yerini yeşile bürüdü. Beton binalar arasında yemyeşil apartmanı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.


İlçenin Soğuksu Mahallesi’ndeki bina ise gurbetçi Hüseyin Dural’a ait. Çevre dostu olarak da bilinen Dural’ın evinin dışını kaplayan sarmaşık fidanını yurt dışından getirdiğini belirten Soğuksu Mahalle Muhtarı İlhan Fuat Tavacı, evin mahallenin adeta sembolü haline geldiğini söyledi.


Mahalle Muhtarı Tavacı, “Her geçen gün çarpık yapılaşmayla betonlaşan mahallemizin sembolü haline gelen sarmaşıklı ev gurbetçi arkadaşımız Hüseyin Dural’a aittir. Kendisi yurt dışında yaşadığı için sadece yazdan yaza memlekete gelir bu evde kalır ve gider. Bu evin etrafını kaplayan sarmaşık tohumunu dahi yurt dışından getirmiştir. Bu tohumu dikerken evin sarmaşıklarla kaplanacağını söylemişti ama bu kadarını beklemiyorduk. Hatta yurt dışından ilçenin park ve bahçelerinde bulunan bazı çiçek ve bitki tohumları da getirip kendi elleriyle dikmiştir. Çevreci ve doğayı seven bir insandır. Doğa sevgisini de kendi evine yansıtmıştır. Bu bina mahallemizin sembolü haline gelmiştir. Sosyal medyadan görenler özellikle geliyorlar. Ya da buradan geçerken görenler durup fotoğraf çektirmeden geçmiyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:41
  1. fotoğraf
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