4 il'de uyuşturucu operasyonu!

Şırnak’ta sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi ile terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin kurutulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında torbacı diye tabi edilen zehir tacirlerinin kendileri ya da bu suça hiç bulaşmamış gençleri kullanarak Diyarbakır ve çevre illerden Şırnak’a yoğunlukla esrar maddesi ve zaman zaman da kamuoyunda ecstacy olarak bilinen sentetik uyuşturucu hap getirdikleri yönündeki bilgiler doğrultusunda harekete geçildi.



ÇOK SAYIDA HAP VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Bu kapsamda konu genişletilerek Şırnak merkezli Cizre, Sılopi Uludere ilçeleri ile Diyarbakır, Osmaniye ve Batman illerinde 17 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçundan 9, uyuşturucu madde satma suçundan 14 olmak üzere toplam 23 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Operasyon neticesinde sokak satıcılarından 463,62 gram toz esrar 1,42 gram reçine esrar ve 130 adet ecstasy ele geçirildi.

20 Nisan 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 14 şahıstan 4’ü serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklandı. Ayrıca Cizre ilçesinde Cizre KOM Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda 403 gram eroin maddesi ele geçirildi ve olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.