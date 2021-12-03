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Yerel 4 ilde kapanan 168 köy yolundan 144'ü açıldı
Yerel

4 ilde kapanan 168 köy yolundan 144'ü açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da kapanan 168 köy yolundan 144'ü ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:24:00 -
4 ilde kapanan 168 köy yolundan 144'ü açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan 168 köy yolunda belediye, il özel idaresi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Erzurum'da 98, Ağrı'da 32 ve Iğdır'da 2 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Erzincan'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 36 köy yolundan 12'sinde ulaşım sağlanmaya başlandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı 24 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

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