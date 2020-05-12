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Yerel

4 ilde kaçakçılara yönelik operasyon

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:42:00 -
4 ilde kaçakçılara yönelik operasyon

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı silah kaçakçılığı operasyonunda, 46 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo şirketi vasıtasıyla Akşehir ilçesinden İstanbul istikametine silah gönderildiği ihbarını aldı.

AA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, durdurdukları kargo aracında bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği buldu. Soruşturmayı genişleten polis, aynı gönderici ismiyle Adana, Kütahya ve İzmir'e de aynı anda kargo gönderimi yapıldığını tespit etti.

Bu illerin emniyet müdürlükleriyle yapılan ortak çalışma sonucunda 44 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler ile pompalı tüfek ele geçirildi. Silahlarla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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