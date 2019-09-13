4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 9 şüpheli adliyede Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri eski emniyet müdürü olmak üzere 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri eski emniyet müdürü olmak üzere 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik 4 ilde Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Çorum, Kütahya, Bartın ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. 2’si kadın toplam 9 şüpheli ekiplerin yaptığı operasyonlarda gözaltına alındı. TEM ekiplerince gözaltına alınan eski emniyet müdürü B.K. ile aralarında polislerin de bulunduğu Ş.A., Z.E., H.Ç., S.S., E.D., M.Z., Y.K. ve F.K. emniyetteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. 2’si kadın 9 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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