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Yerel 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı!
Yerel

4 il için kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 09:31:00 -
4 il için kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre rüzgârın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde doğusunda (Sakarya, Kocaeli, Yalova) pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. (İLKHA)
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