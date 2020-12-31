4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı. Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanacak.

4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Yılbaşı öncesinde başlayacak ve 2021 yılının ilk gününün ardından da devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları, yeni yıla artık kısa bir süre kala yoğun şekilde sorgulanıyor. 81 ile gönderilen genelgede, kısıtlamanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak.