  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte lider işte adalet Batı'nın Küresel Değişimi: Avrupa’daki İflas ve Amerikan Siyasetinde "Müslüman Aktörler" Devrimi Bakan Fidan, dikkatlerden kaçan tehlikeyi açıkladı! "Küresel bir tehdit" Bir şişe viskiye memleketi satar İBB'den zorbalık Erdoğan destekliyor, Gürlek üzerine üzerine gidiyor! 'Gerisi de gelecek, Fatma Betül yalnız kalmayacak' Kırmızı bültenle aranan baron Mersin'de yakalandı! 41 ülke temsilcisini geride bıraktı, 41 kere maşallah… Matematiğe olan merakı dünya ikinciliği getirdi Ali Karahasanoğlu'ndan sol medyaya: “Benim hırsızım iyidir” anlayışı sona ermeli! Eyvah! Cumhurbaşkanı adayını tutukladılar… Murat Alan yazdı
Yerel 4 gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adamın cansız bedeni inşaatta bulundu
Yerel

4 gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adamın cansız bedeni inşaatta bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
4 gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adamın cansız bedeni inşaatta bulundu

Adıyaman’da 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş’un cansız bedeni, 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bulundu.

Adıyaman’da 4 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Çavuş’tan acı haber geldi. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitiren kişinin; 4 gündür kayıp olarak aranan Hasan Çavuş olduğu belirlendi. Çavuş'un cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü
Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü

Gündem

Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü

Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Yaşam

Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23