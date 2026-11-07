4 gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adamın cansız bedeni inşaatta bulundu

Adıyaman’da 4 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Çavuş’tan acı haber geldi. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitiren kişinin; 4 gündür kayıp olarak aranan Hasan Çavuş olduğu belirlendi. Çavuş'un cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.