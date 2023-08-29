4 günde 30 derece düştü! Aşırı sıcaktan sonra kar geldi

İsviçre’nin Valais kantonuna 5 gün içinde hem yazı hem kışı yaşadı. Zermatt kasabasında 31 dereceye yükselen sıcaklıklar 0.5 dereceye düşerken dün etkili olan kar yağışı tüm kasabayı beyaza bürüdü. Avrupa Senkrotron Işık Laboratuvarı'ndan (ESRF) araştırmacı Nahel Belgherz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sezon başlamadan önce yağan olağandışı bir kar yağışı” ifadelerini kullandı.

Zermatt kasabasında gelişen bu hava koşulları ve sıcaklık dalgalanmaları, hava kirliliğinin bir sonucu olarak iklim değişikliği dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanıyor.

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