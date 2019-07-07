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4 gün kımıldayamadı! Yaşlı adamı belediye personeli kurtardı

Mersin'de yaşlı adam, bayıldıktan sonra yere düştü. Bir süre sonra ayılmasına rağmen 4 gün boyunca kımıldayamadı. Belediyeye bağlı aşhane personeli, cama bırakılan yemeklerin alınmadığını fark edince yaşlı adama bakmaya karar verdi. Eve giren personel, 78 yaşındaki adamın durumunu fark edip hastaneye götürdü.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:05
4 gün kımıldayamadı! Yaşlı adamı belediye personeli kurtardı

Mersin'de bayıldıktan sonra düşen ve kendine gelmesine rağmen yerden kalkamayan 78 yaşındaki Mustafa Sarıtaş, pencereye bıraktıkları yemeğin alınmadığını fark edip eve giren Aşhane personeli tarafından hastaneye kaldırılarak kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde yaşayan Sarıtaş, 2012 yılında eşini kaybedince tek başına yaşamaya başladı.

Sağlık sorunları olan yaşlı adam için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aşhane ekipleri, yaklaşık 4 yıl önce evine sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Aşhane personellerinden Fevzi Hançer ile CüneytÖz, Sarıtaş'a yemek ulaştırmak için evine gittiğinde kapı açılmayınca yemeğini mutfak penceresine bıraktı.

Bir sonraki gelişlerinde yemeğin alınmadığını fark eden ekip, yaşlı adamın komşusundan yedek anahtarı alarak eve girdi.

Hastaneye kaldırıldı

Yatak odasında yerde yatar vaziyette bulunan Sarıtaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan yaşlı adamın, evde düştükten sonra bayıldığı ve kendine geldikten sonra da bulunduğu yerden kalkamadığı belirlendi.

Sarıtaş, hayata tutunmasına yardım eden ekibe teşekkür ederek, olayı şöyle anlattı:

"Çamaşır yıkamaya kalktım. Çamaşırı yıkadım, makineyi kapatayım derken ayağım dolaştı yere düştüm. Telefona falan uzanamadım. 4 gün orada bağırdım durdum. Sağ olsun yemeği yine Aşhane personelleri getirdiğinde şüphelenip komşuma ulaşmışlar. Girdiklerinde içeride yatıyordum. Tutunacak dal arayıp bulamıyorum. Kalkayım dedim kalkamadım. Dedim artık benden gitti."

Susuz kaldığı için bol su içmesi yönünde doktor tavsiyesi aldığını aktaran Sarıtaş, "Getirilen yemekleri arkadaşlarımla, kedilerimle beraber yiyoruz. Çalışanlar ile benim aram çok iyi. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Olayı duyduktan sonra Ankara'dan Mersin'e gelen Sarıtaş'ın kızı Yasemin Yılmaz da ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:05
  1. Ankara
  2. Mustafa Sarıtaş
  3. Merkez Yenişehir
  4. Afetevler Mahallesi
  5. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  6. Aşhane

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