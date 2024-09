4 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَمَا خَلَقْنَا السَّمَٓاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاًؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذٖينَ كَفَرُواۚ فَوَيْلٌ لِلَّذٖينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık.

Bu, inkâr edenlerin zannıdır.

Cehennem ateşinden vay o inkârcıların başına geleceklere!"



(Sâd Suresi, 27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





KISSADAN HİSSE:



Abbâsî halîfelerinden Ebû Câfer Mansur, rüyasında Azrâil’i (a.s) görür ve ona;

“–Benim ömrümden ne kadar kaldı?” diye sorar.

İnsan sûretindeki Melekü’l-mevt ona bir şey söylemeden, elinin beş parmağını gösterir.

Halîfe dehşet içinde uyanır. Tabircilere bu rüyanın mânâsını sorar. Kimisi bu beş işaretini beş yıl, kimisi beş ay, kimisi beş gün ile tabir ederler.

Halîfe bu tabirlerden hoşnut değildir. Bir de Ebû Hanîfe Hazretleri’ne sorar.

İmâm-ı Âzam şu cevabı verir:

“O beş parmağıyla yaptığı işaretin mânâsı, (Lokmân Sûresi’nin son âyetinde ifade buyurulan) muğayyebât-ı hamsedir. Yani Allah’tan başka kimsenin bilmediği hususlardır. (Sen ona ömrünü sorunca o da; «Bunu Allah’tan başka kimse bilmez, ben de bilmem.» mânâsında bu işareti yaptı.)”

Sonra âyet-i kerîmeyi okur:

“(Biliniz ki);

Kıyâmet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allâh’ın katındadır.

Yağmuru O yağdırır.

Rahimlerde olanı (yani doğacak evlâda dair her türlü bilgiyi) O bilir.

Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.

Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez.

Şüphesiz Allah; her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.”

(Lokmân, 34) (Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, Lokmân, 34)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş