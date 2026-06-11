Yaz aylarında nem ve sıcaklığın artması, saçlarınızın kolayca kabarmasına neden olabilir. Özellikle tel tel kabarmaya meyilli olan saçlar, gün içerisinde hacimlerini kaybederek mat ve dağınık bir görünüme kavuşabiliyor. Peki, pek çok kişinin şikayetçi olduğu bu durumu kimyasallara başvurmadan önlemenin bir yolu var mı? İşte detaylar…