Nem desteği ile... Yazın tel tel kabaran saçlara son! Evde kolayca hazırlayın...
Yazın tel tel kabaran saçlara son vermeniz artık mümkün...
Yazın tel tel kabaran saçlara son vermeniz artık mümkün...
Yaz aylarında nem ve sıcaklığın artması, saçlarınızın kolayca kabarmasına neden olabilir. Özellikle tel tel kabarmaya meyilli olan saçlar, gün içerisinde hacimlerini kaybederek mat ve dağınık bir görünüme kavuşabiliyor. Peki, pek çok kişinin şikayetçi olduğu bu durumu kimyasallara başvurmadan önlemenin bir yolu var mı? İşte detaylar…
Kimyasal içerikli ürünler kullanmak yerine doğal alternatiflere yönelenler için evde hazırlanabilecek olan saç spreyleri oldukça dikkat çekiyor. Hazırlayacağınız doğal karışımlar, saçlarınızın daha yumuşak görünmesine yardımcı olurken aynı zamanda saç tellerinin elektriklenmesini de azaltabiliyor.
Saçların kabarmasının temel nedenlerinden biri nem dengesinin bozulmasıdır. Saç telleri ihtiyaç duydukları nemi kaybettiğinde daha kuru ve sert bir görünüm kazanırlar.
Bu sebeple saç bakımında nem desteği sağlayan doğal içeriklerin kullanılması oldukça önemlidir. Evde hazırlayabileceğiniz bu doğal saç spreyi için bir su bardağı içme suyu, bir yemek kaşığı aloe vera jeli ve bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı yeterli olacaktır.
Tüm malzemeleri sprey şişesinin içinde iyice karıştırarak homojen bir kıvam elde edebilirsiniz.
Hazırladığınız spreyi saçınıza uygulamadan önce şişeyi hafifçe çalkalayın. Ardından nemli veya kuru saç uçlarına birkaç kez sıkarak ürünü saçınıza dağıtabilirsiniz.
Bu yöntem saç tellerinin daha yumuşak hissedilmesine ve kabarık görünümün azalmasına destek olacaktır.
Aloe vera saçın nem dengesinin korunmasını sağlarken Hindistan cevizi yağı saç tellerini besler. Düzenli şekilde kullanıldığında saçların daha bakımlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.
Evde birkaç dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bu karışım sayesinde saçlarınız gün boyu daha pürüzsüz ve ipeksi bir görünüm kazanabilir.
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