Dede mesleği servete dönüştü! Bu işi yapıp günde 20 bin lira kazanıyor

Bursa gibi enginar üretim yerlerinde "soyucu" olarak tabir edilen tarım işçileri oluyor. Bu işçiler, ustalıklarına ve bilek güçlerine göre yaklaşık 3 ay süren sezonda önemli bir gelir sağlayabiliyor. Bursa'nın en hızlılarından olan Hamza Dinler, bu işi babasından öğrendiğini belirterek, "Babam da dedem de öğrendi. Ağabeyim, ben, amcam ve kuzenlerim ailecek sülale boyu biz soyucuyuz. 17-18 yaşında soymaya başladım ve 10 yıldır enginar soyuyorum" dedi. Enginar soymak için önce bıçağın iyi olması gerektiğine dikkati çeken Dinler, "Sadece bıçak yeterli olmuyor. Bilek gücü ve sabır da çok önemli. Alışmak gerekiyor. Bu işte bıçak sabit olur enginar döner. Enginarı avuç içine alıp döndürmek kolay olmuyor" ifadesini kullandı. Dinler, 10 saniyede bir enginar soyabildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Enginarı elinize almak soyduktan sonra bidona atmak gibi bölümler de eklenirse dakikada 5 enginar soyabiliyorum. Bu da 8-9 saatte 2 bin 400 enginar yapıyor. Ben çok dinlenmem ve oturarak yapamam. Sadece kısa bir yemek molası veriyorum. Molayı çıkarsanız günde 2 bine yakın enginarı soyabiliyorum. Haftanın 7 günü soyarsan zorlar. Haftanın 5 günü soyuyorum. 5 gün aralıksız olursa günlük bin 300 - bin 400 enginarı soyabiliyorum. Haftada 3 gün soyarsam günlük 2 bin adedi bulabiliyorum."