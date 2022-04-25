4 çocuk annesi Ukraynalı kadın Müslüman oldu! Gözyaşlarına hakim olamadılar

Almanya'nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Fatih Camii'nde, imam Bahattin Arısoy huzurunda şehadet getirerek Müslüman olan Ukraynalı kadın duygusal anlar yaşadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan kadın, Fatih Camii'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Ayşe" adını aldı.

Cami imamı Bahattin Arısoy, "Cemaatimizden bir kardeşimize başvurmuş ve Müslüman olmak istediğini söylemiş. Biz de kendisine anlattık. Kabul edip Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu kardeşimiz şehadet getirirken hıçkırıklara boğuldu ağladı. Doğrusu bende dayanamadım. Rabbim mübarek etsin" dedi.