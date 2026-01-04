  • İSTANBUL
Son Haberler

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!
Gündem

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

Kadıköy’de bir müşteri, 4 bin TL’lik lahmacun ve çorba menüsüne isyan ederek restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşmasına karşılık işletme sahibi Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” karşılığını vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayetler ve ihbarlar sonucu Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısının Bedri Usta restoranlarının Kalamış şubesinde yediği yemekten sonra paylaştığı adisyon, Bedrettin Aydoğdu'nun tepki göstermesine neden olmuştu. Müşteri, restoran zincirinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin ardından yaptığı paylaşımda restorandaki fiyatlara isyan ederek, "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği.  Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı." ifadelerini kullanmıştı

Söz konusu paylaşımın ardından işletme hakkında Ticaret Bakanlığı, 5 ayrı ürün hakkında 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken, Bedrettin Aydoğdu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine tepki gösteren müşteriye yanıt vererek "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da ADAM gör” ifadelerini kullanmıştı.

1
Yorumlar

Yorumlar

Abdullah

Adam Türklere orta asya eşekleri de demiş twitterda. Bugün okudum. Tüm malvarlığına el konsun, sonra da hapse atılsın.
