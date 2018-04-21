4 bin haine kötü haber! Yakın takibe alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasında önemli bilgiler elde edildi. MİT tarafından Gabon'dan getirilen ve önceki gün sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanan 3 FETÖ'cüyle ilgili savcılığın yazışmalarına da yansıyan bilgilere göre, FETÖ'nün yaklaşık 160 ülkede 400 okulunun bulunduğu "Serrehber" adı verilen kişilerin bütün ülkeleri gezerek örgüt adına bu okulları denetlediği belirtildi.

Bu okullarla birlikte hangi okulda hangi şirket ve kuruluşun olduğu tek tek listelendi. Örgütün ABD'de 135 kadar charter okulu olduğu, bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrencinin olduğu ve, ABD'de FETÖ'ye bağlı toplam 165 sivil toplum kuruluşunun da faaliyet gösterdiği bilgisine de yer verildi.

Soruşturma dosyasında ABD'deki hangi eyalette hangi okul, şirket veya kuruluşun olduğu tek tek isimleriyle liste halinde yer aldı. Örgütün, Güney Amerika (Brezilya-Arjantin) Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı ülkelerde de okul, şirket ve kuruluşu bulunduğu kaydedildi. Savcılığın, Gabon şüphelileriyle ilgili sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında "Ülke yönetimlerinde ileride söz sahibi olacak çocuklar ve gençler bu okullarda yetiştirilip devlet yönetimine sokularak örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetin kontrol edilmesi amaçlanmıştır" denildi.

EĞİTİM DEĞİL CASUSLUK

Yazıda, örgütün eğitim faaliyeti olarak gösterdiği yurt dışındaki eylemlerinin gerçekte casusluk faaliyeti olduğu belirtildi. Dosyada "Eğitim alanı örgüt için adeta 'ara yüz' konumunda. Zira 'eğitim alanı', örgüt açısından 'üç temel' fonksiyon görmekte. Her şeyden önce 'insan' kaynağı sağlamakla, ikinci olarak ekonomik kaynak temin etmekte. Üçüncü olarak ise hareketin meşru gibi görünmesini sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasına giren evraka göre, FETÖ'nün 110 yabancı ülkede amaçları doğrultusunda dış yapılanmasını gerçekleştirdiği, örgüt bünyesinde örgütsel faaliyet yürüten 4 bin 167 şüphelinin isimlerinin tespit edildi. İsmi tespit edilenlerin tamamı soruşturma dosyasına alınarak yakın takibe alındı. Son olarak Balkan ülkesi Kosova'dan getirilen 6 şüpheli ile Afrika ülkesi Gabon'da yakalanan 3 kişinin yakalanmasına ilişkin detaylara da yer verildi. Savcılık, bu şüphelilerin yakalanmasından sonra örgüt elebaşısı Gülen'in bu kişileri sahiplenerek örgüte moral verici açıklamalarda bulunduğuna, yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirdiğine dikkat çekildi. Şüphelilerde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

TÜRKİYE MÜTEVELLİSİ'NE BAĞLILAR

"Örgütün tüm legal görünümlü yapılanmalarının her birinin birer sorumlusu olmakla birlikte bunların tamamının bağlı olduğu yapı 'Türkiye Mütevellisi'dir. Türkiye Mütevellisi'ndeki şahıslar, örgüt içerisinde kendisini ispatlamış ve yıllardır FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgülü içerisinde bulunan, örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından şahsen tanınan ve uzun yıllara dayalı bir geçmişi olan şahıslardır. Örgütün, Türkiye Mütevellisi içerisinde bulunan şahısların yaş ortalaması ellinin üzerindedir. Türkiye Mütevellisi'ndeki şahısları yönlendiren ise doğrudan Fetullah Gülen'dir" denildi.

YURT DIŞINDAKİ FETÖ'CÜLER BİR BİR PAKETLENİP GETİRİLİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kosova'da altı üst düzey FETÖ'cüyü yaptığı operasyonla 29 Mart'ta Türkiye'ye getirmişti. 6 FETÖ'cü yargılamanın ardından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı. FETÖ'cü hainler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adındaki bu hainlerin, FETÖ'nün Balkan yapılanmasında yönetici pozisyonunda oldukları belirtilmişti. 10 Nisan'da ise Orta Afrika ülkesi Gabon'un başkenti Librevil'de MİT operasyonuyla yakalanan Osman Özpınar, İbrahim Akbaş veAdnan Demirönal, özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Sabah