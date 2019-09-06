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4 bin alabalık yavrusu suyla buluştu

Rize’nin İkizdere ilçesinde kırmızı pullu alabalık neslini artırmak amacıyla 4 bin balık yavrusu dereye bırakıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:43
4 bin alabalık yavrusu suyla buluştu

Rize’nin İkizdere ilçesinde kırmızı pullu alabalık neslini artırmak amacıyla 4 bin balık yavrusu dereye bırakıldı.


İkizdere Kaymakamlığının girişimleri ile 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu İkizdere Çamlık bölgesinde dereye salındı. Orman içi sularda doğal ve endemik alabalık türlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İkizdere İlçe Tarım Müdürü Murat Kutluk’un talebi üzerine 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunun dereye salım işlemi gerçekleştirildi. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, “Orman içi sulardaki tabii alabalık popülasyonlarının artırılarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak bu proje ile bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynakların korunması hedefleniyor” dedi.


Rize’nin balık üretimi açısından ciddi iç sulara sahip olduğunu belirten Kaymakam Seyhan, “Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeli ve bu tür projeleri daha da arttırmalıyız. Çünkü dünyada ciddi bir balık pazarı var. Sahip olduğumuz doğal imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bu pazarda hak ettiğimiz noktaya gelmeliyiz. Gerçekleştirilen bu projelerle derelerimizin eski zamanlarda olduğu gibi alabalık açısından zengin hale gelebilmesi amaçlanırken, bununla birlikte bilinçsiz avlanmaların da önüne geçmeliyiz. Gerek denizlerimizde gerekse iç sularda avlanırken uymamız gereken kurallar var. Bu kuralların uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti hepimizin göstermesi gerekir” ifadelerini kullandı.


6 aylık 4-5 gram ağırlığındaki kırmızı pullu alabalık yavrularının Çamlık Deresi’ne bırakıldığı programa İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Rize Orman İşletme Müdürü Abdi Ekşi, İkizdere İlçe Tarım Müdürü Murat Kutlu, Orman İşletme şefleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar teknik elemanları katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:43
  1. doğa

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