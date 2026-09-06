  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarhoş zihniyetten bayat masallar! Özgür Özel, emekliye yine hayal satmaya kalktı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Türk ekonomisinin yol haritası belli oldu Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı Karşıya geçmek isteyen ne yapacağını şaşırıyor! Karaköy’de yayaların bariyerle sınavı Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi Özlem Esmergül'ü kameralardan böyle sakladılar! ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Selma Savcı'dan Anyma konserine sert tepki: Yaratıkvari karakterlere geçit yok İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak! İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak Akit’e önemli açıklamalarda bulundu: Kapıları gönüllere açmaya geldik
Yaşam 4 bin 58 metrelik zirve karla kaplandı! Süphan Dağı’na mevsimin ilk beyazı düştü
Yaşam

4 bin 58 metrelik zirve karla kaplandı! Süphan Dağı’na mevsimin ilk beyazı düştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
4 bin 58 metrelik zirve karla kaplandı! Süphan Dağı’na mevsimin ilk beyazı düştü

Türkiye’nin üçüncü en yüksek zirvesi Süphan Dağı’nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu...

Bitlis’te sıcaklıkların düşmesi yüksek kesimlerde kışı hatırlatan görüntüler oluşturdu. Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Afrika değil burası Bitlis! Sıcaktan bunalan mandaların su keyfi görüntülendi
Afrika değil burası Bitlis! Sıcaktan bunalan mandaların su keyfi görüntülendi

Gündem

Afrika değil burası Bitlis! Sıcaktan bunalan mandaların su keyfi görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23