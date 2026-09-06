4 bin 58 metrelik zirve karla kaplandı! Süphan Dağı’na mevsimin ilk beyazı düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin üçüncü en yüksek zirvesi Süphan Dağı’nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu...
Bitlis’te sıcaklıkların düşmesi yüksek kesimlerde kışı hatırlatan görüntüler oluşturdu. Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.