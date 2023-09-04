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Dünya 4 bin 428 dönüm alan yandı
Dünya

4 bin 428 dönüm alan yandı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 15:25:00 -

ABD’nin Texas eyaletinde çıkan orman yangınında 4 bin 428 dönüm alan küle döndü.

ABD’nin Texas eyaletindeki Walker County’e bağlı Huntsville kentinde Cuma günü orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki yerleşim bölgeleri tahliye edilirken oto yollar trafiğe kapatıldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangında 4 bin 428 dönüm alanın küle döndüğü, yangının yüzde 60’ının kontrol altına alındığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, yetkililer yangının büyük bir bölümünün kontrol altına alınmasının ardından tahliye emrini kaldırdı. Gökyüzüne yükselen dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangında, can kaybı ve maddi hasar meydana gelmedi.

Dört gündür devam eden yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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Orman yangınları kendi bu hale getirdi
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