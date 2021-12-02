  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 4 aylık bebeklerini arabada kilitlediler ve olanlar oldu
Yerel

4 aylık bebeklerini arabada kilitlediler ve olanlar oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 4 aylık bebeklerini otomobilde kilitleyerek alışverişe gittikleri iddia edilen anne ve babanın ihmalkarlığı ‘Pes’ dedirtti. Yaklaşık 45 dakika kilitli kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:15:00 - 2021-12-02 00:16:20
4 aylık bebeklerini arabada kilitlediler ve olanlar oldu

İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti. 4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı. Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…
Gündem

Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a meydan okudu. Gökçek “Mansur Yavaş..
Ajanslar son dakika geçti! Taliban ile İran çatıştı
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Taliban ile İran çatıştı

Ajansların dünyaya son dakika koduyla geçtiği habere göre; İran ile Taliban arasında "sınırın yanlış anlaşılması" nedeniyle çatışma çıktı. ..
Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimden adaylık açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimden adaylık açıklaması

Abdullah Gül'ün sağ kolu olarak tanınan gazeteci Fehmi Koru, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürülen Gül ile ilgili iddi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay