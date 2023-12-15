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Gündem 4 Aralık'ta öldürülmüştü! O terörist Murat Karayılan'ın koruması çıktı
Gündem

4 Aralık'ta öldürülmüştü! O terörist Murat Karayılan'ın koruması çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 11:59:00 -
4 Aralık'ta öldürülmüştü! O terörist Murat Karayılan'ın koruması çıktı

4 Aralık'ta etkisiz hale getirilen teröristin BTÖ sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Yunus Aras olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'ta etkisiz hale getirilen teröristin BTÖ sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Yunus Aras olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık'ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi.

Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras'ın 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 Güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 saldırıya katıldığı tespit edildi.
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