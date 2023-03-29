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Dünya 4 anaokulu öğrencisi buldukları çantadaki kokaini koklayıp hastanelik oldu
Dünya

4 anaokulu öğrencisi buldukları çantadaki kokaini koklayıp hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-29 09:53:00 -
4 anaokulu öğrencisi buldukları çantadaki kokaini koklayıp hastanelik oldu

Hollanda’nın güneyindeki Tegelen nahiyesinde, okul bahçesi civarlarında buldukları çantadaki kokaini koklayan 4 ana okul talebesi, hastaneye kaldırıldı.

Hollanda’nın güneyindeki Tegelen nahiyesinde, okul bahçesi civarlarında buldukları çantadaki kokaini koklayan 4 ana okul talebesi, hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuklar, çanta içindeki beyaz toz kalıntılarını merak ederek tadına baktı. Bunu gören güvenlik görevlisi, polisi ve öğretmenleri durumdan haberdar etti.

Polis, çantanın içinde 5 adet torba halinde 6,5 gram kokain bulduğunu açıkladı.

Çocuklar, kokaini kokladıktan sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan kontrollerde ciddi bir sağlık sorunlarının olmadığı belirlendi.
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Olayın ardından polis, çantanın sahibini bulmak için soruşturma başlattı. Okul yetkilileri ise öğrencilerin güvenliği için ek önlemler alacaklarını açıkladı.

Polis sözcüsü, yapılan incelemeler sonucunda tozun kokain olduğunun belirlendiğini açıkladı. Okul yönetimi, velilere durumdan haberdar etmek için bir yazı gönderdi.

Olayı araştırmak için Kerobei Eğitim Vakfı ve polis soruşturma başlattı.

 

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