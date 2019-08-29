4-7 Eylül’de kapılarını açıyor

27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak. Fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılış törenine katılması bekleniyor. Perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze-meyve, deniz ürünleri gibi başlıklarda pek çok marka ve üretici fuarda yer alacak.