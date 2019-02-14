3.Tuzla Kitap Fuarı, 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla düzenlenen 3. Tuzla Kitap Fuarı, 22 Şubat’ta Tuzla Marina’da başlayacak. 10 gün sürecek fuarda 150’nin üzerinde yayın evi, 300’e yakın yazar ve şairin düzenleyeceği imza ve söyleşilerle on binleri kitaplar ile buluşturacak.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Tuzla Kitap Fuarı, 22 Şubat - 03 Mart 2019 tarihleri arasında imza günleri, kitap kafe, sosyal sorumluluk projeleri vb. birçok etkinlikle kitap sevdalılarını ağırlayacak. 2016 yılında ilki düzenlenen Tuzla Kitap Fuarı, imza ve söyleşi günleri ile on binleri kitaplar ile buluşturan bir okuma bayramına dönüşecek. Tuzla Belediyesi 3. Tuzla Kitap Fuarı, her yaştan okuru yazar ve şairlerle buluştururken çocuklar ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırmayı da hedefliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kitapseverleri Tuzla 3. Kitap Fuarı’na davet etti. Tuzla Kitap Fuarı’nın her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yazıcı, “Aşk İle Oku”mak, düşünmek, üretmek ve topluma yayabilmek için 150’nin üzerinde yayın evinin katılımıyla, 300’e yakın yazar ve şairin imza günleri, söyleşiler ve sosyal sorumluluk projelerimizle 3. Tuzla Kitap Fuarı’na 22 Şubat’ta başlayacağız. Bilginin ve düşüncenin kalemle ifadesinin en nadide örneği olan, sayfalara, satırlara gizlenen hazinelerinden yararlanacağımız kitaplardan birlikte keyif alacağımıza inanıyorum" dedi.