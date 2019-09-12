3.Kapıdağ Yarımadası Bisiklet Festivali Tamamlandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 3. Kapıdağ Yarımadası Bisiklet Festivali Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçilerin katılımı ile 3 gün süren parkurun ardından tamamlandı.

Türkiye’nin 19 farklı şehrinden 130 bisiklet sporcusunun katıldığı festival, Erdek’in Kapıdağ’ında 3 günde toplam 110 km pedal basılarak sonlandı. Festival güzergâhlarında bulunan Kyzikos Antik Kenti, Kirazlı Manastırı ve Son Kurşun Anıtında anlatımlar yapılarak katılımcılara bölgenin tarihi de sporculara tanıtıldı.

Bisiklet Festivali, ilk başlangıcı Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda start aldı. Bisikletçiler Bandırmadan çıkış yaptıktan sonra toplu halde Kyzikos’a kadar hiç durmadan pedalladılar. Kyzikosda bulunan kalıntıları yerinde inceleyip Kyzikos Antik kenti hakkındaki anlatımdan sonra bisikletçiler Erdek’e doğru pedallamaya başladılar. Erdek’te bekleme yapmadan Ocaklar’a geçen bisikletçiler, Ocaklar’ın girişinde durarak öğlen yemek molası verdiler.

Geceyi Erdek ilçesine bağlı Turhanlar Mahallesi’nde geçiren bisikletçiler sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra saat 10.00’da Turhanlar’dan Ballıpınar köyüne doğru pedellamaya başladılar. Ballıpınar köyüne ulaştıktan sonra burada öğlen yemeklerini yiyen bisikletçiler daha sonra Ballıpınar’dan Kirazlı Manastır’ına doğru sürüşe geçtiler. Saat 15.00 gibi Kirazlı Manastır’ına varan bisikletçiler burada kamplarını kurduktan sonra bölgede bulunan şelale ve Manastır kalıntılarını gezdiler. 3 günlük parkurun sonunda sporcular Kapıdağ Yarımadası’nı gezme fırsatı oldu. Bandırma’ya doğru dönüşe geçen bisikletçiler dönüş yolunda ilk olarak Kapıdağda bulunan göleti ziyaret ettiler. Son olarak Bandırma Son Kurşun Anıtı’na geçen bisikletçiler son olarak turu Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandırdılar.