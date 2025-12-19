"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Uzay araştırmaları tarihinde bir dönüm noktası daha yaşanıyor. Şili’deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz’da keşfedilen ve sistemimize dışarıdan dahil olduğu kesinleşen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, yarın Dünya'nın yakınından süzülüp geçecek.

MESAFE UZAK, TEHLİKE YOK

Space.com’un verilerine göre, bu devasa gök cismi yarın Dünya’ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek.

Güvenli Geçiş: Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katına denk geliyor. Dolayısıyla gezegenimiz için herhangi bir çarpma riski bulunmuyor.

Bilimsel İnceleme: Astronomlar, geçiş sırasında cismin yaydığı gaz ve toz yapısını inceleyerek, başka yıldız sistemlerindeki maddelerin bileşimini analiz etmeyi hedefliyor.

NASIL İZLENİR?

3I/ATLAS, mesafesi ve ışık özellikleri nedeniyle ne yazık ki çıplak gözle görülemeyecek. Ancak bu nadir doğa olayını merak edenler, çevrim içi teleskop yayınları ve uydu görüntüleri üzerinden bu tarihi anlara tanıklık edebilecek.