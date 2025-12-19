  • İSTANBUL
9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İngiliz paralı askere 13 yıl hapis

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

‘Camide vaaz okulda silah’ öyle mi? Önce videoyu izleyin sonra Cumhuriyet’in ihanetine bakın

Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu

Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!

Ela Rümeysa Cebeci’nin o sözleri yeniden gündem oldu: Konuyu nasıl irdelemiş!

Devlet Bahçeli’den İmralı açıklaması: Bizim için 27 Şubat çağrısı bağlayıcı

Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"

Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor
"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Güneş Sistemi dışından gelen gizemli misafir için geri sayım başladı! Tarihe geçen 3. yıldızlararası gök cismi "3I/ATLAS", yarın Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak. Başka bir yıldız sisteminden gelen bu nadir ziyaretçi, evrenin sırlarını çözmek isteyen bilim insanlarının merceği altında.

Uzay araştırmaları tarihinde bir dönüm noktası daha yaşanıyor. Şili’deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz’da keşfedilen ve sistemimize dışarıdan dahil olduğu kesinleşen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, yarın Dünya'nın yakınından süzülüp geçecek.

MESAFE UZAK, TEHLİKE YOK

Space.com’un verilerine göre, bu devasa gök cismi yarın Dünya’ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek.

  • Güvenli Geçiş: Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katına denk geliyor. Dolayısıyla gezegenimiz için herhangi bir çarpma riski bulunmuyor.

  • Bilimsel İnceleme: Astronomlar, geçiş sırasında cismin yaydığı gaz ve toz yapısını inceleyerek, başka yıldız sistemlerindeki maddelerin bileşimini analiz etmeyi hedefliyor.

NASIL İZLENİR?

3I/ATLAS, mesafesi ve ışık özellikleri nedeniyle ne yazık ki çıplak gözle görülemeyecek. Ancak bu nadir doğa olayını merak edenler, çevrim içi teleskop yayınları ve uydu görüntüleri üzerinden bu tarihi anlara tanıklık edebilecek.

 

 

