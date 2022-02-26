Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonun 3.dünya savaşına yol açıp açmayacağı, olası bir durumda hangi ülkelerin destek verebileceği merak ediliyor.

3.dünya savaşı mı çıktı? Rusya Ukrayna savaşı büyür mü?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti. Zelenskiy, "Kiev'in kritik noktaları kontrolümüz altında" dedi. Zelenski yaptığı canlı yayında, "Biz Ukrayna'da yaşayan herkese silah vermeye hazırız. Bizim Ukrayna'yı savunmak için planımız hazır. Her şeyi yapacağız" dedi.

“3. Dünya Savaşı’nı başlattılar”

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, “Ukrayna'da yaşayan tüm halkları, Rus halkları da dahil olmak üzere şu anda bu savaştan zarar görüyor. Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. Dünya Savaşı'dır. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması ve genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı” dedi.

Hollanda’dan Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi

Hollanda Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu ve bunun karşılanacağı bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceği belirtildi.

Silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzemelerin bir kısmının bugün sevk edildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin de en kısa sürede nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da güvenliğin tahmin edilemez durumda olduğu ve ülkenin batısındaki Lviv'de de güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle daha önce Kiev'den Lviv'deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlilerinin Polonya'ya geçecekleri bildirildi.

Hollanda hükümeti, 18 Şubat'ta Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacağını açıklamıştı.

Rus gemisi durduruldu

Fransız deniz kuvvetleri, Manş Denizi'nde hareket eden arabalarla dolu bir Rus kargo gemisini durdurdu.

Hangi ülkelerin savaşa müdahil olacağına ilişkin bir açıklama ise bulunmuyor.