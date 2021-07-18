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Sağlık 3.doz aşı randevusu kimler alabilir? 3. doz randevusu ne zaman alınır?
Sağlık

3.doz aşı randevusu kimler alabilir? 3. doz randevusu ne zaman alınır?

Koronavirüs 3. doz aşı randevu ekranı | Türkiye’de yaklaşık 64 milyon doz aşı yapıldı. İlk iki doz aşıları tamamlananlar ne zaman 3.doz aşılarını olabileceklerini araştırıyor. Peki, kim ne zaman 3.doz aşı olabilir? 3.doz aşı zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 13:28:00 -
3.doz aşı randevusu kimler alabilir? 3. doz randevusu ne zaman alınır?

Koronavirüs salgınında varyantların ortaya çıkması olası bir pik sebebiyle 3.doz aşı randevuları tanımlandı. Peki, kim ne zaman aşı olacak? 3.doz aşı randevusu kimler alabilir?

3.doz aşı randevusu kimler alabilir? 3. doz randevusu ne zaman alınır?

3.doz korana aşısı 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için açıldı. Dileyen 3. dozu istediği aşıdan olabiliyor. İki doz Sinovac olanlar için 3.doz aşı randevusu 3 ay sonra tanımlanıyor. 50 yaş altı vatandaşlar için henüz 3.doz aşı randevusu tanımlanmadı. 3.doz randevusunu MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182’den alabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı anlık olarak uygulanan aşı miktarını yayımlıyor. 18 Temmuz 2021 saat 13.15 itibariyle 63.111.806 doz aşı yapıldı. 1 doz aşı olanların sayısı 38.908.154, 2 doz aşı olanlar ise 20.584.410 kişiye ulaştı.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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