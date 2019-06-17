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3.derecede yanığı olan hasta ambulans uçakla İzmir’e nakledildi

Nevşehir’de 3.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
3.derecede yanığı olan hasta ambulans uçakla İzmir’e nakledildi

Nevşehir’de 3.derece madde yanığı olan 16 yaşındaki genç ambulans uçak ile tedavisi yapılmak üzere İzmir’e nakledildi.


Nevşehir’de Devlet Hastanesi Acil servisine yanıcı madde yanığı ile gelen 16 yaşındaki E.A. acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından 3.derece yanık teşhisi koyuldu. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı hava nakil koordinasyon birimi ile irtibata geçilmesinin ardından 16 yaşındaki E.A. hava ambulansı ile tedavisinin yapılması üzere İzmir Ege Üniversitesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
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