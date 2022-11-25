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Spor 39'luk Quaresma'dan şok eden karar!
Spor

39'luk Quaresma'dan şok eden karar!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma'nın yeşil sahalara veda etmeye niyeti yok. Ricardo Quaresma bazı teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 13:36:00 -
39'luk Quaresma'dan şok eden karar!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma'nın yeşil sahalara veda etmeye niyeti yok. Ricardo Quaresma bazı teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini belirtti.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, "Hala oynamak istiyorum ve bunun için hazırlanıyorum. Hala kararlaştırdığım bir şey yok ama masada bazı şeyler var. Düşünmemiz gereken şeyler var. Bir aile olduğunda düşünmemiz gereken şeyler var. Herkes için en iyisi, benimle birlikte olan insanlarla oturup, sonra karar vereceğim" dedi.

39 yaşındaki oyuncu, 2010-13 ve 2015-19 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamıştı. Öte yandan Valerien Ismael'in yerine Beşiktaş'ın başına gelen Şenol Güneş, bugün saat 15.00'te açıklamalarda bulunacak.

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