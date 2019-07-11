38 yıl sonra sağlıklı yürüyebilecek

Mardin’de 38 yıldır kalça çıkıklığı nedeni ile sağlık sorunları yaşayan Kerime Tunçay, devlet hastanesinde geçirdiği başarılı ’total kalça protezi’ ameliyatı ile yeniden sağlığına kavuştu.

Mardin’de yaşayan 38 yaşındaki Kerime Tunçay, doğuştan kalça çıkıklığı ile hayatını sürdürdüğü rahatsızlığından 38 yıl sonra kurtuldu. Yürürken zorlanan ve ağrıları olan Tunçay, Mardin Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Mehmet Korkmaz ve Op. Dr. Caner Çıtak tarafından gerçekleşen ’total kalça protezi’ ameliyatı ile yeniden sağlığına kavuştu. Mardin Devlet Hastanesinde ilk kez ’total kalça protezi’ ameliyatı gerçekleştiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Korkmaz, “38 yaşındaki bayan hastamız yaklaşık 15 gün önce polikliniğimize başvurmuş, kendisine yapılan tetkikler ve tahliller sonucu teşhis konulduktan sonra kalça çıkığının çok yüksekte olduğunu kaydettik. Mardin Devlet Hastanesinde daha önce böyle bir ameliyat yapılmamıştı. Yaşam kalitesini arttırmak için bu ameliyatın yapılmasının gerekli olduğunu ve zaman kaybetmeden bu ameliyatın yapılması gerektiğini anlattık. Çünkü yaş ilerledikçe iyileşme süreci gecikmekte ve ameliyatın başarı riski de azalmaktadır. Ailesine durum izah edildikten sonra hastayı ameliyata aldık. Zorlu ve başarılı bir operasyonla ameliyatı gerçekleştirdik. Belirli bir süre servisimizde tedavi gördükten sonra şifa ile taburcu olabilecektir” dedi.

Total kalça protezi ameliyatların artık rahat bir şekilde Mardin Devlet hastanesinde yapıldığını aktaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Caner Çıtak ise, “Doğuştan kalça çıkığı erişkinlerde 7-8 santimetreye kadar varan bacak kısalıklarına ve topallamaya neden olan, hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, tedavi süreci zor ve uzun olan önemli bir sağlık sorunudur. Gelişimsel kalça displazisi ülkemizde sık karşılaşılan ortopedik çocukluk hastalıklarından biridir. Bu tür hastaların tedavi sonrasında ya da hiç tedavi edilmeyen vakalarda kalça ekleminde ilerleyen yaşlarda kireçlenme komplikasyonu gelişebilmektedir. Zamanında tedavi edilmezse kalçada, belde ve dizlerde ağrı ve kireçlenme oluşması kaçınılmaz olduğunu” diye konuştu.

"Geciktirmemek daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır"

Total kalça protezi ameliyatı, kalça eklemi ileri derecede harap olmuş hastalarda hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesi olduğunu dile getiren Çıtak, “Kalça çıkığı zeminindeki protez uygulamalarındaki amaç, kalça ekleminin normal yerine yerleştirilmesi, bacak uzunluk farkının giderilmesi ve ağrısız bir kalça eklemi elde edilmesidir. Yaş, yaralanma ya da çeşitli hastalıklar kalça eklemlerinin yıpranmasına sebep olabilir. Yıpranmış kalça eklemleri hareket etmekle, yürümekle, oturup kalkmakla ağrı oluşturur. Zaman içinde hareketler azalır. Bu sebeple kalça eklemine protez ameliyatı gerekli olabilir. Total kalça protezi ameliyatının başarısı hastanın genel durumu, kemik kalitesi ve ameliyat öncesinde eklemin hareket sınırlarının ne kadar olduğu ile yakın ilişkilidir. Bu nedenle ameliyatın zamanlamasını doğru yapmak, çok geciktirmemek daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Total kalça protezlerini ortalama kullanım süreleri 15-25 yıl olarak kabul edilebilir. Uzun süre kullanılmaya bağlı olarak protezlerde yıpranma, gevşeme gibi sorunlar olduğunda değiştirilmeleri gerekir. Protez ameliyatı sonrası düzenli muayene ve film kontrolleri ile protezin takip edilmesi ve ortaya çıkabilecek sorunlarda erken müdahale yapılması gereklidir“ şeklinde konuştu.