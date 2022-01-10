38 yaşındaki Umut Bulut 1.Ligi sallıyor
Ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol, 49. dakikada Umut Bulut'tan geldi. 38 yaşındaki futbolcu, 18. maçında 11. golünü kaydetti.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol, 49. dakikada Umut Bulut'tan geldi. 38 yaşındaki futbolcu, 18. maçında 11. golünü kaydetti.
Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı unutulmadı.
Eflatun-sarılı taraftarlar, dün kalp krizi nedeniyle vefat eden "Cengo" lakaplı Cenk Sandalcı için tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşma öncesi stat panosunda Cenk Sandalcı için slayt gösterisi gerçekleştirilirken, duygusal anlar yaşandı.