  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kazakistan’ı Türkiye çözer

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz

'Paranızın yüzde 10'unu altın yapın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı bu kez korkutttu: Yukarı gidecek

Meteoroloji'den 'sarı kod'lu uyarı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor!

Gönül Dağı 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ramazan tutuklanıyor

Erdoğan’dan flaş talimat: Muhalefet ile görüşün, destek gelirse düzenleme yapalım

Altın ve dolar konusunda uyaran ünlü ekonomist net konuştu! "Bu fiyatları beklemeyin"

Milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girildi! Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide

Bosna Hersek karıştı! "Sırplar işgale geliyor"

10 Ocak 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümeti Kurma Görevini Erbakan’a Vermesi
Spor 38 yaşındaki Umut Bulut 1.Ligi sallıyor
Spor

38 yaşındaki Umut Bulut 1.Ligi sallıyor

Ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol, 49. dakikada Umut Bulut'tan geldi. 38 yaşındaki futbolcu, 18. maçında 11. golünü kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 14:43:00 -
38 yaşındaki Umut Bulut 1.Ligi sallıyor

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol, 49. dakikada Umut Bulut'tan geldi. 38 yaşındaki futbolcu, 18. maçında 11. golünü kaydetti.

Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı unutulmadı.

Eflatun-sarılı taraftarlar, dün kalp krizi nedeniyle vefat eden "Cengo" lakaplı Cenk Sandalcı için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşma öncesi stat panosunda Cenk Sandalcı için slayt gösterisi gerçekleştirilirken, duygusal anlar yaşandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay