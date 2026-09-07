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Spor 38 ülkeden 700'ü aşkın sporcunun katıldığı Para Yüzme Avrupa Şampiyonası Gebze'de başladı
Spor

38 ülkeden 700'ü aşkın sporcunun katıldığı Para Yüzme Avrupa Şampiyonası Gebze'de başladı

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38 ülkeden 700'ü aşkın sporcunun katıldığı Para Yüzme Avrupa Şampiyonası Gebze'de başladı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonanın açılışını yaklaşık bin 500 sporsever izledi; yarışlar Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 12 Eylül'e kadar sürecek.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Yarışlarda 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu kulaç atıyor.

Açılış seremonisini önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaklaşık bin 500 sporseverle birlikte takip etti.

Kocaeli'nin spor ve gençlik başkenti olduğuna vurgu yapan Büyükakın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi sporun ve gençliğin kenti Kocaeli'de sayısız uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Böylesine güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu ve şehrimiz adına sizleri büyük hoşgörü ve sevgiyle karşıladığımızı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

"2028 Yaz Olimpiyatları için alıştırma olacak"

Büyükakın, şampiyonanın sadece yarışmalardan ibaret olmadığını hatırlatarak şunları söyledi: "Bu organizasyonun ayrı bir anlamı daha var. Buradaki mücadeleler, Los Angeles'ta yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları için alıştırma olacak. Organizasyonu Türkiye'de yapma kararı aldığı için olimpiyat komitesine teşekkür ediyorum. Federasyonumuza da Kocaeli'yi seçtiği için teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kasapoğlu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ile Dünya Para Yüzme Direktörü Craig Nicholson da konuşmalarında Büyükakın'dan övgüyle söz etti, organizasyona destekleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükakın ile protokol üyeleri, 800 metre erkekler ve 400 metre kadınlar serbest stil yarışlarını takip etti.

Şampiyonadaki tüm mücadeleler Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak, yarışlar 12 Eylül'e kadar devam edecek.

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